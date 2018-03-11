В Закарпатской ОГА не подтвердили открытие миссии ОБСЕ в регионе

Об «открытии» на Закарпатье офиса ОБСЕ в облгосадминистрации узнали из СМИ.

Закарпатская областная госадминистрация не получала предложений относительно открытия в области постоянной мониторинговой миссии ОБСЕ и не давала согласия на это.

Читайте такжеПолиция раскрыла нападения на общество венгров в УжгородеОб этом сообщает «Громадське», ссылаясь на представителя Закарпатской облгосадминистрации Ярослава Галаса.

«В администрацию не поступало предложений об открытии постоянной мониторинговой миссии. И администрация не давала согласования. О том, что якобы ОБСЕ открыло на Закарпатье постоянную миссию, мы узнали сегодня из СМИ», — заявил Галас.

Галас допустил, что, возможно, такого согласования не требуется, однако поставить в известность администрацию ОБСЕ все равно должна была бы.

Отмечается, что ближайший офис миссии ОБСЕ находится в Ивано-Франковске. По словам представителя ОГА, сотрудники миссии приезжали из Ивано-Франковска каждый год, однако об открытии постоянной миссии речи не велось.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что ОБСЕ уже сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. По словам Сиярто, в пятницу он получил письмо от Генерального секретаря ОБСЕ с сообщением, что организация установила постоянное присутствие в Ужгороде. Называется даже количество лиц, входящих в миссию: 12.