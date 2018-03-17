Градостроительный кадастр Житомирской области создан и дополняется новыми данными

Руководитель области отметил, что проблем с планированием территорий в Житомирской области нет.

В течение последних двух лет в Житомирской области создавали градостроительный геокадастр. Для этого закупили специальную технику и отсканировали бумажные документы. Сейчас база данных кадастра постоянно пополняется.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, об этом заявил сегодня председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич во время брифинга в рамках проведения стратегической сессии по созданию и ведению градостроительного кадастра.

Руководитель области отметил, что проблем с планированием территорий в Житомирской области нет. «Главное – это желание работать в этом направлении и делать это правильно. За последние два года из областного бюджета мы выделили 1 млн грн. За эти средства мы создали градостроительный геокадастр области, закупили технику и отсканировали все документы, которые были в бумажном виде, и все эти данные внесли в электронную базу данных. На предыдущей сессии мы утвердили генеральный план области. Теперь нам нужно активно работать и пополнять базу данных», – подчеркнул Гундич.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ совместно с международными партнерами планирует к 2021 году создать Градостроительный кадастр Украины.