В регионах деньги, выделенные на ЖКХ, ”поедают” частные структуры

В Тендерной палате Украины заявляют, что в регионах субвенции на поддержку коммунального хозяйства в результате тендеров на закупку товаров и услуг проходят мимо коммунальных предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления Тендерной палаты Украины Владимир ЛАБА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, к такому выводу в ТПУ пришли после проверок ряда тендерных процедур, проведенных предприятиями, подчиненными областным государственным администрациям Ивано-Франковской, Николаевской и Запорожской областей.

В.ЛАБА отметил, что основные суммы средств используются частными структурами, причем такая возможность им предоставляется в результате проведения тендеров с серьезными нарушениями норм законодательства.

В.ЛАБА сообщил, что из 30 процедур по закупке работ, проверенных в Ивано-Франковской области на сумму 59 млн. грн., победителями в 29 случаях признаны частные фирмы (на сумму 57 млн. грн), в Николаевской области - из 34 процедур на 41 млн. грн. коммунальные предприятие получили право проводить работы только в одном случае на 250 тыс. грн., а в Запорожской области во всех 130 тендерах на 130 млн. победили частные структуры. "Может, потому дома и рушатся, что работы выполняют не специализированные предприятия", - отметил В.ЛАБА.

При этом он напомнил, что в последнее время представители Ассоциации городов Украины и губернаторы все чаще говорят о необходимости увеличить средства для использования в регионах, в том числе и субвенций на поддержку коммунального хозяйства регионов. В.ЛАБА убежден, что таким образом некоторые представители власти на местах просто хотят увеличить объемы средств, которые можно было бы использовать "по своему усмотрению с целью наживы".