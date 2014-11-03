Предполагаемому убийце мэра Кременчуга на 2 месяца продлили арест

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Полтавской области, отметив, что соответствующее решение суд принял 1 ноября,

По их данным, срок первого ареста Мельника, ранее установленный судом, заканчивается 3 ноября. Теперь, согласно решению суда, он продлен еще на 2 месяца. Вместе с тем в решении суда отмечается, что адвокаты могут подать апелляцию на данное решение суда.

Читайте такжеНайдено оружие убийц мэра КременчугаРанее прокурор Полтавской области Ян Стрелюк говорил, что в ноябре прокуратура намерена передать дело по убийству мэра Бабаева и судьи Лободенко в суд.

Как сообщал УНИАН, в Кременчуге вечером 11 февраля неизвестный несколько раз выстрелил в судью Автозаводского райсуда Лободенко, когда тот возвращался домой с работы. Пострадавший умер в больнице той же ночью. Основная версия следствия - совершение убийства в связи с профессиональной деятельностью пострадавшего.

26 июля около 10.00 недалеко от собственного дома был застрелен мэр Кременчуга Бабаев.

Информацию о том, что милиция задержала исполнителей, а также организатора и заказчика убийства Бабаева, сообщил 4 сентября на брифинге советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Позже в подозрении на причастность к убийству мэра был задержан Александр Крыжановский и директор местной телекомпании «Визит» Александр Мельник.

Судья Лободенко выносил определение о наложении ареста на часть имущества семьи Мельника и не рассмотрел дело до конца, поскольку был убит.