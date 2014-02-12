Судью из Кременчуга могли убить из-за его профессиональной деятельности - прокурор

Об этом в интервью УНИАН сообщил прокурор Полтавской области Андрей Миронов.

«Мы рассматриваем ряд версий, но главной остается профессиональная деятельность убитого. Пока следствие не установило личных врагов убитого, чего-то, чтобы указывало на неприязнь к нему как к человеку. Он хорошо характеризуется на работе, соседями. Имел двух детей и жену. Шел домой с работы и его не ограбили. Все это дает основания считать главной – профессиональную деятельность убитого», - сказал Миронов.

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Прокурор также сообщил, что сразу после ранения судья находился в сознании и смог рассказать несколько подробностей происшествия.

«Он был в тяжелом состоянии, но смог говорить. Что он сказал - тайна следствия», - отметил Миронов.

Прокурор области также сообщил, что на судью напали 2 человека, стрелял один. В судью было сделано два выстрела.

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Главврач третьей горбольницы Вадим Украинец заявил, что полученные судьей раны были несовместимы с жизнью.

«Его привезли к нам в сознании. Мы пригласили для операции лучших хирургов Кременчуга и Полтавы. У него внутренние органы были поражены дробью. Операция длилась 4,5 часа, и после нее судья еще час жил», - отметил Украинец.

Как сообщалось, в Кременчуге вечером 11 февраля было совершено покушение на судью Автозаводского райсуда города Александра Лободенко, когда он возвращался домой. Судья скончался в реанимации в ночь на 12 февраля.