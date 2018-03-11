Российские ГАИшники заставляют жителей ОРДО менять фейковые "номера ДНР" на украинские - ГПСУ
Сотрудники ГАИ РФ заставляют жителей временно оккупированных территорий Донецкой области менять автомобильные номера так называемой «ДНР» на украинские.
Читайте также"Распятый мальчик" отдыхает: боевики выдали новый фейк о "Правом секторе"Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, такую информацию пограничники получили от лиц, следовавших с временно оккупированной территории Донецкой области через КПВВ.
Они сообщили, что представители Госавтоинспекции РФ остановили главу «Горняцкой районной администрации» в оккупированной Макеевке Сергея Голощапова и приказали сменить номерные знаки так называемой «ДНР» на настоящие, на украинские.
«Чиновнику» пригрозили штрафом в случае неповиновения и эвакуацией машины на штрафплощадку.
«Кстати, именно так поступали представители незаконных вооруженных формирований на временно оккупированной территории в отношении украинцев, когда заставляли сменить номера на транспортных средствах, угрожая силовыми мерами. Правда, в данном случае на Голощапова не наводили оружие, да и номера требовали прицепить не фейковые, а настоящие - украинские», - отмечается в сообщении.
Также сказано, что сотрудники Госпогранслужбы неоднократно фиксировали факты отказа российской стороной украинцам в проезде через пункты пропуска из-за наличия только документов фейковых «республик». Хотя главари террористов уверяли жителей оккупированных территорий, что с их «документами» попасть в РФ будет проще и легче, а украинские документы нужны только в случае поездок на территорию Украины, контролируемую Киевом.
Кроме того, в ГПСУ отметили, что в 2017 году президент РФ подписал указ о признании «документов», выданных на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, однако это решение никто не собирался выполнять.