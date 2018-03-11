Российские ГАИшники заставляют жителей ОРДО менять фейковые "номера ДНР" на украинские - ГПСУ

Такую информацию пограничники получили от лиц, которые следовали со временно оккупированной территории Донецкой области через КПВВ.

Сотрудники ГАИ РФ заставляют жителей временно оккупированных территорий Донецкой области менять автомобильные номера так называемой «ДНР» на украинские.

Читайте также"Распятый мальчик" отдыхает: боевики выдали новый фейк о "Правом секторе"Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, такую информацию пограничники получили от лиц, следовавших с временно оккупированной территории Донецкой области через КПВВ.

Они сообщили, что представители Госавтоинспекции РФ остановили главу «Горняцкой районной администрации» в оккупированной Макеевке Сергея Голощапова и приказали сменить номерные знаки так называемой «ДНР» на настоящие, на украинские.

«Чиновнику» пригрозили штрафом в случае неповиновения и эвакуацией машины на штрафплощадку.

«Кстати, именно так поступали представители незаконных вооруженных формирований на временно оккупированной территории в отношении украинцев, когда заставляли сменить номера на транспортных средствах, угрожая силовыми мерами. Правда, в данном случае на Голощапова не наводили оружие, да и номера требовали прицепить не фейковые, а настоящие - украинские», - отмечается в сообщении.

Также сказано, что сотрудники Госпогранслужбы неоднократно фиксировали факты отказа российской стороной украинцам в проезде через пункты пропуска из-за наличия только документов фейковых «республик». Хотя главари террористов уверяли жителей оккупированных территорий, что с их «документами» попасть в РФ будет проще и легче, а украинские документы нужны только в случае поездок на территорию Украины, контролируемую Киевом.

Кроме того, в ГПСУ отметили, что в 2017 году президент РФ подписал указ о признании «документов», выданных на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, однако это решение никто не собирался выполнять.