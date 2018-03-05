Половина украинцев регулярно подают милостыню нищим

19:03, 05 марта 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компаниями Corestone Group и GfK Ukraine, пишет ZN.UA.

Кроме того, 31% населения жертвовали средства или вещи напрямую тем, кому они нужны, 21% - волонтерам, которые собирают средства для других, 19% - церкви или другим религиозным организациям и только 6% - благотворительным организациям, а также 2% - общественным организациям и 1% - международным организациям.

56% населения отдавали наличные, 32% - жертвовали вещи, 23% - бросали деньги в ящик и лишь 6% делали перевод через банк, а 5% - онлайн. Относительно самых удобных способов делать пожертвования, 50% населения отметили, что им удобно отдавать наличные, 34% - жертвовать вещи, 19% - бросать деньги в ящик и только 9% отметили как удобный перевод через банк и 6% перевод онлайн.

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Убеждение, что деньги дойдут до тех, кто в них нуждается, личное знакомство с людьми в затруднении, острота социальной проблемы, прозрачность деятельности и отчетности организации являются основными мотивационными факторами пожертвований.

Удерживают людей от участия в благотворительности, кроме нехватки средств, также недоверие к получателям помощи и неверие в то, что их пожертвование может изменить ситуацию.

Данные опроса, проведенного компаниями Corestone Group и GfK Ukraine

Опрос был проведен по заказу Фонда семьи Загорий среди 1 тысячи граждан Украины в городах с населением более 50 тыс. жителей. Полевой этап исследований длился с 17 января до 6 февраля 2018 года. Полевые работы проведены GfK Ukraine.

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Теги: #опрос украинцев#милостыня нищим#нищие в Украине