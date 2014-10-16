Опрос: 40% украинцев считают свои семьи бедными, 6% - нищими

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в презентованных во время круглого стола "Украина: общество на изломе. Результаты социологического мониторинга Института социологии НАН Украины 1992-2014 гг." результатах мониторинга относительно изменения ситуации в регионах Украины в политическом смысле после революции 2013-2014 годов.

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Отмечается, что ухудшилась средняя оценка текущей экономической ситуации в стране: по результатам опроса она составляет 2,2 балла по 10-балльной шкале. Такая же низкая оценка была в последний раз определена респондентами в 2002 году, после чего относительно возрастала.

Согласно оценкам респондентов материального положения своих семей в целом, бедными свои семьи считают 40,1% респондентов. Как "среднее" материальное положение своих семей охарактеризовала половина опрошенных - 52,2%.

В то же время, нищими свои семьи считают 6,3% респондентов, а зажиточным материальное положение назвали только 1,1% опрошенных, богатыми - 0,2% опрошенных.

Оценивая характер изменений материальных условий своих семей за последние 12 месяцев, всего 0,8% респондентов отметили, что они значительно улучшились, немного улучшились материальные условия жизни семей 4,4% респондентов. В то же время, 27,6% опрошенных указали, что материальные условия жизни их семей за последний год значительно ухудшились, 32% - немного ухудшились, 34,9% - остались без изменений.

Репрезентативный для взрослого населения Украины опрос был проведен институтом в рамках социологического мониторинга 1992-2014 гг. В июле-августе 2014 года было опрошено 1800 жителей всех регионов Украины (за исключением Крыма). Погрешность - 2,5%.