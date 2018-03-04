Полиция раскрыла нападения на общество венгров в Ужгороде

Также установлено и объявлено в розыск возможного руководителя нападений.

Полиция раскрыла нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде, задержаны 5 человек, причастных к нападениям.

Об этом 4 марта сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

"Только что оперативники задержали трех человек, причастных к нападению на общество венгерской культуры 27 февраля. Один из них задержан в Черкассах, еще двое - в Кропивницком", - сообщил он.

По данным Князева, установлен и объявлен в розыск возможный руководитель нападений.

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"Накануне закарпатские полицейские установили граждан Польши, причастных к поджогу центра 4 февраля. Именно этих двух лиц наши польские коллеги задержали в Варшаве. Суд Польши избрал им меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей", - сообщил глава НП Украины.

При поддержке Генпрокуратуры решается вопрос о допросе задержанных.

Напомним, 4 февраля неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесьюв окно здания областного офиса организации закарпатских венгров в Ужгороде. МИД Украины осудило "такие позорные провокации" как нападение на помещение нацменьшинств.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представителей венгерского нацменьшинства Закарпатья запугивают, и вместе с законами это "недопустимо". Он также заявил, что все убытки от поджога здания ОО "ОВКЗ-КМКС" берет на себя правительство Венгрии.

27 февраля на офис Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде снова было совершено нападение, но в этот раз злоумышленники установили самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало, став причиной пожара.