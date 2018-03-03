В Виннице из воинской части пропали секретные документы

По факту отсутствия документа с грифом секретности в Командовании Воздушных Сил проводится служебное расследование.

С одной из воинских частей в Виннице исчезли секретные документы. Информацию подтвердило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины, которое начало служебное расследование по факту.

Как отмечается в сообщении Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook, по факту отсутствия документа с грифом секретности проводится служебное расследование.

"Украинская правда" сообщает, что в постановлении Винницкого городского суда от 20 февраля отмечается, что Следственный отдел УСБУ в Винницкой области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по №22018020000000005 от 12.02.2018, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 422 УК Украины, по факту потери материального носителя секретной информации.

Речь идет о совместном приказе Минобороны и Генерального штаба ВСУ от 10.03.2017 № 1т/05 "Об утверждении временной инструкции о порядке проведения боевой, мобилизационной готовности, готовности к выполнению функциональных задач в военных организационных структурах Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины в особый период".

Указывается, что 7 февраля, во время проведения общей проверки наличия секретных документов, дел и иных материальных носителей секретной информации по 2017 год в режимно-секретном отделе управления защиты информации Командования Воздушных сил ВСУ обнаружено отсутствие материального носителя секретной информации.