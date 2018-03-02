В Житомирской области в половине учебных заведений занятия отменили до 7 марта включительно

Более 50% общеобразовательных учебных заведений, где большинство котельных используют альтернативные источники энергии, будут работать в обычном режиме.

На Житомирщине в учебных заведениях, где для отопления используют природный газ, занятия отменили до 7 марта включительно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, соответствующее решение приняла сегодня областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«В связи с возможным снижением давления газа в транзитном газопроводе, с целью недопущения проведения учебного процесса в ненадлежащих температурных условиях, в учебных заведениях, которые для отопления используют природный газ, будет приостановлен учебный процесс с 3 до 7 марта включительно», - сказано в сообщении.

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В частности, занятия будут приостановлены в учебных заведениях Житомира, Бердичева, Коростеня, Малина, Новограда-Волынского, поселка Новогувинское и Озерное Житомирского района.

Остальные - более 50% общеобразовательных учебных заведений в селах, поселках, райцентрах, где большинство котельных используют альтернативные источники энергии, будут работать в обычном режиме.

Кроме того, комиссия рекомендовала промышленным предприятиям, которые используют газ, уменьшить его использование.

Как ранее сообщал УНИАН, сегодня Кабинет министров Украины на пять суток ввел национальный план действий по недопущению кризисной ситуации в энергетике из-за действий российского «Газпрома», который отказался поставлять газ Украине с марта этого года, а также не выдерживает контрактное давление на входе в украинскую газотранспортную систему.