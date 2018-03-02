В Украине из-за отказа «Газпрома» поставлять газ закрывают все учебные заведения

На заседании кризисного штаба было решено полностью остановить работу в дошкольных учебных заведениях, школах и высших учебных заведениях сроком до 6 марта.

Кабинет министров Украины поручил дошкольным учебным заведениям, школам и высшим учебным заведениям страны полностью остановить работу, чтобы не допустить кризисную ситуацию в энергетике из-за действий российского «Газпрома», который отказался поставлять газ Украине с марта этого года, а также не выдерживает контрактное давление на входе в украинскую газотранспортную систему.

Об этом сообщил в Верховной Раде министр энергетики и угольной промышленность Игорь Насалик.

«Согласно приказу, начиная с сегодняшнего дня, рекомендовали, вернее, сказали полностью остановить работу, в дошкольных учебных заведениях, школах и высших учебных заведения на период до 6 марта включительно. При этом пересмотреть, чтобы температурный режим в этих заведениях был в минимально допустимых нормах», - сказал Насалик.

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Как сообщал УНИАН, Кабмин на пять суток ввел национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике из-за действий российского монополиста «Газпрома», который, в том числе, предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут.

1 марта глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины предложил 3-4 марта ввести ограничение на потребление газа из-за значительного похолодания и действий российского «Газпрома», который отказался поставлять газ Украине с 1 марта этого года.

Он сообщил, что из-за значительного похолодания в Украине наблюдается рекордное суточное потребление газа - 200 млн куб. м, при этом 18 млн куб. м газа стали дефицитом, который мог быть перекрыт благодаря поставкам газа из России.

Коболев отметил, что этот дефицит будет частично перекрыт покупками газа по высоким ценам с европейского направления, добавив, что эти счета будут выставлены «Газпрому» за невыполнение контракта. В то же время, по его словам, потребление в 10 млн куб. м газа в сутки перекрыть не выйдет, при этом после 4 марта ожидается потепление, и потребление газа снизится.

28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпром», согласно которому арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. По итогу рассмотрения двух дел российский «Газпром» остался должен украинской компании 2,56 млрд долл.

После получения решения суда, утром 1 марта «Газпром» отказался поставлять в Украину газ в марте этого года. При этом российская компания уже получила за него предоплату. В «Нафтогазе» такое поведение «Газпрома» назвали нарушением решения Стокгольмского арбитража.

Более того, по данным «Укртрансгаза», «Газпром» ни единого дня в этом году не соблюдал требование транзитного контракта по поддержанию необходимого уровня давления газа на входе в украинскую ГТС.