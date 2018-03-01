Украина запретила ввоз пропагандистских книг из РФ о вещем Олеге и княгине Ольге

Госкомтелерадио не дал разрешение на ввоз в Украину 4 наименований книжной продукции из Российской Федерации.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины не разрешил ввезти в Украину российские книги о вещем Олеге и княгине Ольге.

Об этом сообщили в пресс-службе Госкомтелерадио.

«Госкомтелерадио отказал ООО «Форс Украина» в выдаче разрешения на ввоз в Украину с территории государства-агрессора книги Михаила Задорнова, Валентина Гнатюка и Юлии Гнатюк «Руны Вещего Олега» (издатель - "Центрполиграф") в количестве 2 тыс. экземпляров, ООО «Якаб Трейд» - на ввоз книги Андрея Десницкого «Христианство. Настоящее. Россия, XXI век» (издатель - "РИПОЛ классик") в количестве 10 тыс. экземпляров, а также ООО «Форс Украина" - на ввоз книг Елизаветы Дворецкой «Ольга, княгиня воинской удачи», Николая Леонова, Алексея Макеева «Опасная масть» (издатель - ООО «Э») в количестве по 2 тыс. экземпляров каждая», - говорится в сообщении.

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Как пояснили в Госкомтелерадио, приказ об отказе издан на основании решения экспертного совета по вопросам анализа и оценки издательской продукции. Большинство членов экспертного совета признали несоответствие этих изданий критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины. Эксперты увидели в изданиях признаки пропаганды государства-агрессора, отмечается в сообщении.

В Госкомтелерадио отметили, что с 22 мая 2017 года субъектам хозяйствования предоставлено разрешение на ввоз более 11 тысяч наименований издательской продукции с территории государства-агрессора, а также с временно оккупированных территорий Украины. В то же время предоставлено 43 отказа на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием изданий критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины.

*** 1 января 2017 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания». Согласно закону, не может быть ввезена на таможенную территорию Украины издательская продукция, которая по своему содержанию направлена на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства; пропагандирует коммунистический и/или национал-социалистический (нацистский) тоталитарные режимы и их символику; разжигает межэтническую, расовую, религиозную вражду; посягает на права и свободы человека; пропагандирует государство-агрессора, в частности его органы власти, представителей органов власти, работников культуры и других сфер государства-агрессора, которые публично поддерживают оккупацию территории Украины; использует шаржирование государственных символов Украины (Государственного герба, Государственного флага, Государственного гимна) в любом виде.