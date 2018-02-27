Суд из-за непогоды не смог провести заседание по делу о массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года

Следующее заседание суда должно состояться 23 апреля.

Из-за погодных условий суд сегодня не смог провести заседание по делу о массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года.

Читайте такжеВ Одессе суд продлил содержание под стражей фигуранта "дела 2 мая" - россиянина МефедоваКак сообщил УНИАН представитель прокуратуры Одесской области, 27 февраля Апелляционный суд Николаевской области должен быть начать рассмотрение дела по жалобе прокурора отдела прокуратуры Одесской области на приговор Ильичевского городского суда Одесской области от 18 сентября 2017 года, которым оправданы все фигурирующие в производстве участники массовых беспорядков.

Обвиняемого Сергея Долженкова («Капитана Какао»), который сейчас содержится в Николаевском СИЗО в связи с подозрениями в других преступлениях (в сепаратизме и пр.), в суд доставили. Также явился его адвокат. Однако подавляющее большинство фигурантов не смогли прибыть из Одессы в связи со снегопадом.

По аналогичной причине в Николаев не доставили россиянина Евгения Мефедова, который содержится в Одесском СИЗО из-за аналогичных (с Долженковым) подозрений.

Следующее заседание должно состояться 23 апреля.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября 2017 года Ильичевский горсуд признал невиновными подозреваемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. В тот же день в Черноморске двоим оправданным судом фигурантам дела – украинцу Долженкову и россиянину Мефедову сообщили о подозрении в сепаратизме, их задержали.

В середине ноября 2017 года Приморский районный суд Одессы продлил фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца. По данным досудебного следствия, они совершали антигосударственную, подрывную и диверсионную деятельность, направленную на разжигание национальной розни, и другие противоправные действия в течение 2014 года.