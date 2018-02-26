Певица Стоцкая попала в список «Миротворца» из-за выступления в оккупированном Донецке

После концерта с участием Стоцкой у зрителей проверяли телефоны и требовали удалить из них фото и видео, однако скрыть факт выступления не удалось.

Российская певица Анастасия Стоцкая попала в базу данных проекта «Миротворец» после выступления в оккупированном Донецке.

Читайте такжеАктер из шоу "Городок" Стоянов попал в базу "Миротворца"Согласно информации на сайте проекта, Стоцкая выступила в Донецке 24 февраля.

Как сообщается на странице «Миротворца» в Facebook, после концерта с участием Стоцкой у зрителей проверяли телефоны и требовали удалить из них фото и видео. Кроме того, о выступлении певицы не сообщалось в подконтрольной сепаратистам прессе (в отличие от выступивших на концерте российских певцов Дениса Майданова и Александра Буйнова).

Напомним, в мае прошлого года, в базу данных украинского центра "Миротворец" попал известный российский актер и музыкант Михаил Боярский.