"Тысяча чертей": главный Д'Артаньян угодил в базу "Миротворца"

09:56, 12 мая 2017
Общество
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Боярский попал в базу украинского центра "Миротворец".

Боярский теперь в базе "Миротворца" / Скриншот

Известный российский актер и музыкант Михаил Боярский попал в базу данных украинского центра "Миротворец".

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Информация об актере, сыгравшем Д'Артаньяна в советском фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра", размещена в разделе "Чистилище". Он попал в список "Миротворца" за открытую поддержку агрессии России в отношении Украины; незаконное пересечение государственной границы Украины; участие в развлекательных мероприятиях в аннексованном Крыму.

11 марта 2014 года Боярский подписал "обращение деятелей культуры Российской Федерации "в поддержку политики Путина в Украине и в Крыму".

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины запретила на 4 года въезд в Украину американскому актеру Стивену Сигалу

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Теги: #Михаил Боярский#база Миротворца