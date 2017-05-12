"Тысяча чертей": главный Д'Артаньян угодил в базу "Миротворца"
Боярский попал в базу украинского центра "Миротворец".
Известный российский актер и музыкант Михаил Боярский попал в базу данных украинского центра "Миротворец".
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Информация об актере, сыгравшем Д'Артаньяна в советском фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра", размещена в разделе "Чистилище". Он попал в список "Миротворца" за открытую поддержку агрессии России в отношении Украины; незаконное пересечение государственной границы Украины; участие в развлекательных мероприятиях в аннексованном Крыму.
11 марта 2014 года Боярский подписал "обращение деятелей культуры Российской Федерации "в поддержку политики Путина в Украине и в Крыму".
Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины запретила на 4 года въезд в Украину американскому актеру Стивену Сигалу.