На Львовщине воссоздали эпизод польско-украинской войны (фоторепортаж)

"Вовчухивская офензива" - наступательная военная операция Украинской Галицкой армии в феврале 1919 года во время польско-украинской войны (1918-1919).

В селе Вовчухи Львовской области состоялось театрализованное военно-историческое действо по случаю 100-летия провозглашения ЗУНР и боев подразделений Галицкой Армии во время "Вовчухивской офензивы". "Вовчухивская офензива" - наступательная военная операция Украинской Галицкой армии в феврале 1919 года во время польско-украинской войны (1918-1919).

1 ноября 2018 года исполняется 100 лет со дня провозглашения Украинской Национальной Радой Западноукраинской Народной Республики, а 22 января 2019 года – 100 лет со дня провозглашения Акта Злуки Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. Власти Львовской и Ивано-Франковской областей планирует масштабно отметить эти даты.

Как сообщал УНИАН, ранее в Ивано-Франковске реконструировали бой УПА против Вермахта.