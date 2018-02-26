На Львовщине воссоздали эпизод польско-украинской войны (фоторепортаж)

04:52, 26 февраля 2018
Общество
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100 лет назад вмешательство Антанты не позволило ЗУНР овладеть Львовом / Фото УНИАН

1 ноября 2018 года исполняется 100 лет со дня провозглашения Украинской Национальной Радой Западноукраинской Народной Республики, а 22 января 2019 года – 100 лет со дня провозглашения Акта Злуки Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. Власти Львовской и Ивано-Франковской областей планирует масштабно отметить эти даты.

Как сообщал УНИАН, ранее в Ивано-Франковске реконструировали бой УПА против Вермахта.

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