В Ивано-Франковске реконструировали бой УПА против Вермахта (фоторепортаж)

В этот день жители города отметили День Героев, по улицам прошли участники Марша Славы Украинской повстанческой армии.

В городском парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко десятки реконструкторов воссоздали один из боев Украинской повстанческой армии против подразделений немецкого Вермахта. В реконструкции использовали пушки, бронетранспортер и ретроавтомобиль.

Читайте такжеНТН наказали за дискредитацию ОУН-УПА и пропаганду НКВДКак сообщал УНИАН, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла Закон "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке", автором которого является Юрий-Богдан Шухевич.

Согласно закону, борцами за независимость Украины в XX веке признаются лица, которые принимали участие во всех формах политической, вооруженной и иной коллективной и индивидуальной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе, в частности, таких организаций, структур и формирований, как Союз освобождения Украины, Украинские Сечевые стрельцы, УНР, Гетманат, ЗУНР, Карпатская сечь, УПА, ОУН, Сойм Карпатской Украины, Украинский Хельсинский союз и тому подобное.