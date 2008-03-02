В Крыму зиму провожали четыре сотни снеговиков (фото)

Национальный рекорд по лепке снеговиков стал кульминационным моментом праздника прощания с зимой на знаменитом горном плато Ай-Петри.

В этот день для всех гостей бесплатно работала канатная дорога "Мисхор - Ай-Петри". За 20 минут подъема на фуникулере можно было реально переместиться из весны в зиму - разница температуры между нижней и верхней станции "канатки" составляла почти 20 градусов. В Большой Ялте было 12-14 градусов тепла, а на плато "минус 5".

После трех часов упорной работы детей и взрослых, эксперты национального проекта "Книга рекордов Украины" насчитали на зачетной поляне 417 снежных баб и снеговиков. Это достижение номинировали как "Самое большое количество снеговиков вылепленных по случаю одного мероприятия в Украине".

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