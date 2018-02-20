В скандал вокруг политического ролика в Украине угодила не только певица Приходько (видео)

Режиссер фильма "Киборги" от сказанных в ролике слов не отказывается.

В соцсети продолжаются обсуждать публичное обращение Анастасии Приходько относительно ее появления в политическом ролике без согласия на это, собственно, самой украинской певицы.

При этом в эпицентре скандала также оказался известный украинский режиссер крымскотатарского происхождения, автор фильма "Киборги" Ахтем Сеитаблаев, который также принял участие в съемках политического видеоролика, передает РБК Styler.

По словам Сеитаблаева, он также не знал, что видеоролик будет носить политический характер – режиссера попросили сняться в социальном ролике. "Ко мне обратился Евгений Николаевич Нищук и предложил принять участие в таком социальном ролике, который будет рассказывать о достижениях нашей страны. Я с радостью вызвался. Ну а потом получилось, как получилось", - прокомментировал он.

Напомним, что в видео режиссер говорит следующие слова: "Начали снимать качественные украинские фильмы. Наше кино возвращается на большие экраны".

"Но ни от одного своего слова, которое я сказал в этом ролике, я не отказываюсь! Конечно, неприятно. Могли бы сказать откровенно и прямо, и каждый бы принимал свое решение – участвовать или не участвовать. Я лично никакой катастрофы в этом не вижу. Потому что могу сказать, что на примере фильма "Киборги" мы бы никогда в жизни, моя съемочная группа, не могли бы снять этот фильм без помощи государства в лице Госкино Украины, Министерства вооруженных сил, Генерального штаба. И доказательством того, что действительно происходят изменения, кто бы что не говорил, - является то, что фильм на такую больную тему ни разу не был цензурирован и никто даже не требовал этого. И в первый раз этот фильм увидели все, начиная с президента Украины, в зрительном зале 6 декабря", - рассказывает Сеитаблаев.

Читайте такжеМинкульт заверил, что Приходько уже вырезали в своей скандальной рекламеНо при этом режиссеру никто откровенно не сказал, что смонтированный материал будет носить "политический характер". "Нет, не говорили! И по этому поводу мне очень неприятно. Потому что я очень тепло отношусь ко всем задействованным лицам, и давно знаю Евгения Николаевича... Вообще, у нас много чего такого неприятного происходит в стране от того, что мы не разговариваем откровенно друг с другом. И если бы ко мне обратились бы, пожалуй, я бы не отказался, но надо говорить прямо. И все. Этот факт, конечно, мне не приятен. Но уже случилось, как случилось. Буду знать на будущее", - подытожил режиссер "Киборгов".

Также Ахтем Сеитаблаев отметил, что после возникшей ситуации вокруг обращения Приходько, ему лично никто не перезвонил и не объяснил ситуацию.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, Анастасия Приходько утверждала, что ее обманули и без согласия использовали в предвыборной кампании президента Петра Порошенко. Видеообращение по этому поводу артистка опубликовала на своей странице в Facebook.

Позже Минкульт заверил, что Приходько уже вырезали в своей скандальной рекламе.