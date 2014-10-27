В Донецкой области в ночь после выборов прошла спокойно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, об этом сегодня утром в Краматорске сказал журналистам председатель ОГА Александр Кихтенко.

Он отметил слаженную работу всех силовиков и представителей местных органов власти, что позволило без серьезных эксцессов провести день голосования и ночь подсчета голосов.

Читайте такжеБоевики обещают силам АТО "тяжелый понедельник": на Донбасс вошли колонны техники РФ«Благодаря четко отлаженному взаимодействию нам удалось провести выборы в Донецкой области и обеспечить нашим гражданам право избирать парламент», - сказал Кихтенко, напомнив, что, по предварительным данным, явка избирателей составила почти 31,5%.

Говоря о ситуации в зоне АТО в целом, он отметил: «Все происходит в штатном режиме».