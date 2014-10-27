За сутки российские военные и боевики 3 раза пытались взять штурмом позиции сил АТО - Тымчук

За минувшие сутки российско-террористические войска порядка 20 раз обстреляли позиции сил АТО.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В частности, из минометов и стрелкового оружия 7 раз были обстреляны подразделения украинских войск вблизи Никишино. Также были нанесены огневые удары по блокпостам и опорным пунктам сил АТО в районе н.п. Ломакино, Чернухино, Богдановка, Гранитное, Новоласпа, Авдеевка, аэропорта г.Донецк", - говорится в сообщении.

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Зафиксированы 3 попытки штурма позиций украинских войск - у старого терминала аэропорта в Донецке, а также в районе н.п. Новоласпа и Авдеевка.

Эксперт отметил, что всего с начала объявления «перемирия» режим временного прекращения огня был нарушенроссийскими войсками и пророссийскими боевиками более 2150 раз.