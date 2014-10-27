Боевики на Донбассе начали допрос мирного населения о причинах уклонения от "службы в ополчении"

По всей территории, оккупированной российско-террористическими войсками, продолжаются "мобилизационные мероприятия".

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В частности, на блокпостах группировок "ДНР" и "ЛНР" повсеместно введена практика допросов мужского населения о причинах уклонения от "службы в ополчении"", - говорится в сообщении.

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При подозрении в "дезертирстве" мирных жителей задерживают, имущество изымается. При проведении "мобилизации" идет активный поиск обладателей военно-учетных специальностей: механики-водители и операторы-наводчики (танки, БМП, механики-водители МТ-ЛБ и т.д.), сапёры.

Также Тымчук отмечает, что в районе аэропорта Донецка отмечена активизация разведывательных групп противника. Зафиксировано проведение разведывательных мероприятий группой спецназа ГРУ ГШ ВС РФ.