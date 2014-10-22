В "ДНР" – новая волна мобилизации: готовятся к "масштабному наступлению" Киева после выборов
Руководство "ДНР" заявляет о подготовке "широкомасштабного наступления" украинских войск после проведения в Украине парламентских выборов.
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
По его словам, под этим предлогом многим организациям и учреждениям предложено провести "мобилизационные мероприятия", которые по факту заключаются в массовом изъятии техники и имущества "для нужд обороны".
Читайте такжеОфицеры РФ недовольны непрофессионализмом и неумением боевиков обращаться с техникойПараллельно в Донецке проводится "очередной этап" принудительной "мобилизации" населения в ряды "ДНР", добавил Тымчук.
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке снова появились регулярные российские войска – подразделения спецназа ГРУ ГШ ВС РФ из Омска и 331-го парашютно-десантного полка (г.Кострома).