В "ДНР" – новая волна мобилизации: готовятся к "масштабному наступлению" Киева после выборов

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его словам, под этим предлогом многим организациям и учреждениям предложено провести "мобилизационные мероприятия", которые по факту заключаются в массовом изъятии техники и имущества "для нужд обороны".

Читайте такжеОфицеры РФ недовольны непрофессионализмом и неумением боевиков обращаться с техникойПараллельно в Донецке проводится "очередной этап" принудительной "мобилизации" населения в ряды "ДНР", добавил Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке снова появились регулярные российские войска – подразделения спецназа ГРУ ГШ ВС РФ из Омска и 331-го парашютно-десантного полка (г.Кострома).