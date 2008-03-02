Сын священника имитировал свое похищение, требуя 30 тысяч долларов

В Львовской области сын священника имитировал свое похищение, требуя у отца 30 тыс. дол.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления из борьбы с организованной преступностью МВД Украины, в частности, информация о похищении человека поступила в дежурную часть ГУМВД во Львовской области на днях от местного интернет издания, которое и получило сообщение с просьбой о помощи.

Автор сообщения просил помочь спасти его брата, которому угрожают смертью и уже неделю держат в одном из подвалов города Червоноград, требуя у родителей 30 тыс. дол. «Я нахожусь вдалеке от Украины и не могу вмешаться... Дайте знать об этом милиции вашего города», говорилось в сообщении.

Работники УБОП ГУМВД во Львовской области в ходе проверки сообщения о захвате заложника установили автора письма – уроженца Борислава, который в настоящее время живет в Германии. Он подтвердил, что неизвестны злоумышленники действительно требуют 30 тыс. дол. у его отца - служителя одной из церквей Дрогобычского района Львовской области, угрожая физической расправой над младшим братом - К. (1971 г.р.).

Вскоре оперативники установили личности вымогателей - двух местных жителей С. (1977 г.р.) и Г. (1974 г.р.). Последний имеет инвалидность ІІ группы как психически-больной.

В тот же день УБОПовцы провели спецоперацию по освобождению заложника и задержали всех причастных к похищению человека.

Впрочем, как выяснилось, жертва была соучастником преступления. «Заложник» сообщил, что согласился на предложение своего приятеля С. обмануть отца. Для этого через нотариуса злоумышленники даже оформили долговое обязательство на 30 тыс. дол., которые сын священника К. якобы должен душевнобольному Г.

Организатор вымогательства С. сначала показал это обязательство отцу К., но тот отказался платить за долги младшего сына. После этого злоумышленники решили имитировать захват заложника. «Должник» исчез из дома и все это время он жил в номере гостиницы. Между тем сообщники постоянно звонили его отцу и, угрожая убийством сына, требовали уплатить 30 тыс. дол.

Червоноградским горотделом внутренних дел ГУМВД Украины во Львовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.189 (Вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 7 лет заключения.