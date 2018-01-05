В Одессе закроют генконсульство Беларуси

Генеральное консульство Беларуси в Одессе будет закрыто.

Как сообщает пресс-служба Совета Министров Беларуси, дипломатическое представительство закрывается в связи с постановлением правительства Беларуси от 4 января 2018 года.

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Генконсульство должно быть закрыто до 23 февраля. Министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры по закрытию генконсульства.

Постановление Совета Министров от 9 марта 2011 года №288 «Об открытии генерального консульства Республики Беларусь в г. Одессе (Украина)» признано утратившим силу.

В диппредставительстве, расположенном в Лермонтовском переулке, УНИАН подтвердили информацию о его закрытии. Генеральное консульство Республики Беларусь в Одессе работало в городе с 2011 года.