В Никополе повалили один из трех памятников Ленину

Информацию об этом "Радио Свобода" подтвердили в городском управлении милиции.

По данным милиции, скульптура раскололась на части.

Как сообщили Радио Свобода в отделе общественных связей, с заявлением по поводу сноса памятника к правоохранителям обратилось руководство городского жилищно-технической инспекции.

«Обращение зарегистрировано, ведется следствие», - сказали в отделе.

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Кроме того, в милиции проинформировали, что в Никополе сейчас осталось два памятника Ленину - один из них активисты покрасили в сине-желтые цвета, другой повредили неизвестные.

На этой неделе неизвестные снесли памятники Ленину уже в нескольких населенных пунктах Днепропетровщины - трех селах и городе Кривом Роге.

А в Харькове 28 сентября после митинга был снесен крупнейший в Украине памятник Ленину, который стоял на площади Свободы.