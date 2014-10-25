50 часов без воды: блокаду блокпоста под Смелым так и не сняли - журналист

Блокада блокпоста №32, в районе Смелого, что в Луганской области, несмотря на рапорты, так и не снята и длится уже почти 50 часов.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook.

"Дорога между 31-м и 32-м блокпостами усеяна разбитой техникой. Сепары ее натащили, чтобы наша колонна не могла проехать по трассе Попасное-Луганск до своих позиций. 32-ой окружен полностью. Там пятьдесят человек. Было. А теперь из полсотни около полутора десятка "двухсотых", которые лежат вокруг украинских позиций, и их никто не вывозит", - пишет он.

Журналист отмечает, что сначала якобы боевики согласились на подвоз воды и вывоз тел, но потом от своих слов отказались. Поля вдоль трассы заминированы противотанковыми минами.

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"Объявленный СНБО "прорыв" выглядел так. Подъехала колонна из одного танка, двух бэтэров и двух БМП к 31-му, и стало ясно, что дальше она физически не пройдет. Когда колонна остановилась, "сепары" сказали, что, если танк двинется, то они расстреляют его РПГ и русскими "корнетами". А пока колонна стояла, минеры сепаратистов открыто, внаглую, минировали поля вокруг 31-го поста. Наши и дернуться не могли", - сообщил Цаплиенко.

По словам журналиста, представитель Минобороны объявил, что "ничего он сделать не может", сел в свой "джип" и увел колонну назад. Поспешно ретировались и представители ОБСЕ.

"У солдат на 32-м паника, которая переходит в ярость. Паника, потому что они без воды! Ярость, потому что день до выборов и на армию снова "забили х*р". Конец цитаты", - говорит он.