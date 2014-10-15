ОБСЕ: Боевики "ЛНР" напали на украинский блокпост между Хорошим и Смелым

Украинская сторона сообщает о 12 погибших и раненых, говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Вечером 13 октября украинская сторона сообщила, что вооруженные формирования "ЛНР" приблизились к блокпосту между Хорошим и Смелым, расположенного за сорок километров на северо-запад от Луганска, и поставили ультиматум украинским военным с требованием сдаться или быть атакованными.

Утром 14 октября командир блокпоста возле Фрунзе (в 45 километрах от Луганска) сообщил СММ, что блокпост между Хорошим и Смелым окружен, и что боевики атаковали конвой из трех БТРов возле Смелого. По данным командира, 12 военнослужащих погибли или были ранены. Также были сожжены два украинских БТРа.

Читайте такжеВ СНБО опровергают информацию об окружении в районе Бахмутки: "Там продолжается бой"После неудачной попытки украинских военных на танке и двух БТРах забрать погибших и раненых члены СММ договорились с боевиками, что те эвакуируют раненых и окажут им медицинскую помощь.

На месте событий члены СММ видели двух раненых украинских военных и четыре сожженых БТР. Примерно в километре на юг от Смелого они зафиксировали свежие следы минометного обстрела окруженного блокпоста.