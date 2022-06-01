Новое исследование показало, почему люди видят движение на статической картинке.

Согласно исследованиям, новая оптическая иллюзия может заставить большинство людей увидеть расширяющуюся черную дыру.

Исследование было опубликовано в Frontiers in Human Neuroscience.

Изображение полностью статично, но исследователи говорят, что оно дает людям "нарастающее ощущение темноты, как будто они входят в пространство, лишенное света".

Как сообщается, иллюзорное движение вперед, скорее всего, является способом нашего разума подготовить нас к смене обстановки. Исследователи предполагают, что, предсказывая переход от яркости к темноте, наша зрительная система может гораздо быстрее приспосабливаться к потенциально опасным условиям.

Одно из исследований этой оптической иллюзии изучало, как цвет отверстия и окружающих его точек влияет на наши психические и физиологические реакции.

Для этого группе из 50 участников с нормальным зрением были представлены изображения "расширяющейся дыры" разных цветов. Иллюзия движения вперед была наиболее эффективной, когда дыра была черной - 86% участников чувствовали, что тьма приближается к ним.

Также отслеживание движений глаз участников показало, что их зрачки бессознательно расширялись при виде черной дыры.

"Иллюзия расширяющейся дыры вызывает соответствующее расширение зрачка, как это произошло бы, если бы темнота действительно увеличилась", - сказано в исследовании.

При этом неизвестно, почему 14% группы не ощущали никакого иллюзорного расширения.

"Скорее, глаз приспосабливается к воспринимаемому и даже воображаемому свету, а не просто к физической энергии", - говорят ученые.

У авторов есть гипотеза, почему глаз может это делать. Когда центральная область черная, наши зрачки, вероятно, готовят нас к изменению яркости в ближайшем будущем. Вместо того чтобы видеть информацию, которая представлена ​​прямо перед нами, визуальная нейронная сеть предсказывает, как эта информация изменится в будущем, создавая иллюзию.

Напомним, ранее ученые сравнили близнецов, которые выросли в разных странах - исследование показало удивительные результаты.

Вас также могут заинтересовать новости: