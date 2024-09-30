Город был разрушен настолько полностью, что оставался необитаем в течение следующих 170 лет.

Город, осажденный римлянами более 2000 лет назад после того, как его жители восстали против империи, был разрушен настолько полностью, что оставался необитаемым в течение почти двух столетий, говорят археологи.

Исследователи раскопали останки древнего города Фрегеллы, союзного римлянам, в современной Италии, чтобы понять его социальную и экономическую структуру до и после его разрушения в 125 г. до н. э., пишет The Independent.

Недавние раскопки на старейшей вилле в регионе и римском военном лагере за пределами города предполагают, что нападение настолько уничтожило жизнедеятельность древнего города, что эта территория оставалась необитаемой более 170 лет.

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Вилла, расположенная примерно в 100 км от Рима, была построена за 80 лет до осады Фрегеллы около 205 г. до н. э., и является старейшим сооружением такого рода, обнаруженным в регионе, говорят археологи.

Ученые обнаружили признаки разрушений, вызванных нападением римлян на виллу, в том числе слой повреждений от пожара, а также фрагменты керамики.

Раскопки на месте дают новое представление о сельской жизни и экономической деятельности жителей региона в то время, говорят они.

Анализ семян и остатков растений, найденных на месте, показал, что в древнем комплексе виллы производились вино, фрукты и зерно.

Вино предназначалось "не только для местного рынка", но и для более широкой средиземноморской торговли "вплоть до Испании и Франции", говорят исследователи.

Теперь ученые подозревают, что разрушение места, вероятно, было направлено на то, чтобы нанести удар по средствам к существованию жителей города.

Причина восстания остается не совсем ясной, но ученые предполагают, что это могло быть связано с тем, что жители союзного города требовали полного римского гражданства с полными юридическими правами, особенно в сфере владения землей.

Примерно во время восстания римские консулы вели кампанию за рубежом, говорят исследователи.

"Жестокое разрушение нанесло длительный ущерб всей экономике региона. Окрестности оставались необитаемыми более 170 лет, пока эта территория не была окончательно превращена в свалку", - говорит археолог Доминик Машек из Leibniz-Zentrum für Archäologie.

Ученые также оценили руины римского военного лагеря на окраине древнего города. Они обнаружили, что лагерь, построенный специально для осады, занимал площадь около 90 на 143 метра, окруженный валом и рвом.

По словам исследователей, эта конструкция соответствует римской военной стратегии и тактике осады.

"Эта новая информация объединяет нашу картину римской осады в 125 году до н. э.", - сказал доктор Машек.

Римские войска под командованием Луция Опимия атаковали латинский город Фрегеллы и разрушили его, что стало частью серии кризисов, в конечном итоге приведших к Союзнической войне 91-87 гг. до н. э., когда все италийские союзники Рима потребовали полного гражданства.

Последние результаты показывают масштаб разрушений, нанесенных римской кампанией против Фрегелл, и показывают изменения, которые потрясли окружающий культурный ландшафт после нападения.

Новости археологии

В самом старом в мире вине, недавно обнаруженном в римской гробнице в Испании, были обнаружены кремированные кости мужчины, что проливает свет на погребальные ритуалы первого века в регионе.

Ранее в этом году археологи объявили об обнаружении странной жидкости внутри 2000-летней стеклянной урны андалузского происхождения, которая оказалась самым старым вином из когда-либо найденных. Урна была найдена в 2019 году в римской гробнице в Кармоне.

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