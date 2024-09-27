Пять лет назад в гробнице в Испании была найдена стеклянная урна с вином.

В самом старом в мире вине, недавно обнаруженном в римской гробнице в Испании, были обнаружены кремированные кости мужчины, что проливает свет на погребальные ритуалы первого века в регионе.

Ранее в этом году археологи объявили об обнаружении странной жидкости внутри 2000-летней стеклянной урны андалузского происхождения, которая оказалась самым старым вином из когда-либо найденных. Урна была найдена в 2019 году в римской гробнице в Кармоне, пишет The Independent.

Теперь исследователи обнаружили, что кремированные кости мужчины были погружены в жидкость в первом веке нашей эры.

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Жидкость, описанная в журнале Journal of Archaeological Science, предшествует бутылке вина Speyer, найденной в 1867 году и датируемой четвертым веком нашей эры.

"Сначала мы были очень удивлены тем, что жидкость сохранилась в одной из погребальных урн", - сказал муниципальный археолог Кармоны Хуан Мануэль Роман.

Чтобы подтвердить, что жидкость действительно была вином, ученые провели ряд химических анализов для оценки ее pH, содержания органических веществ и солей. Затем они сравнили обнаруженные в ней химические вещества с современными винами Монтилья-Морилес, Херес и Санлукар.

Ключом к определению того, что жидкость действительно была вином, стало открытие химических веществ, называемых полифенолами, которые присутствуют во всех винах. Ученые обнаружили семь конкретных полифенольных соединений, которые также присутствуют в винах из Монтилья-Морилес, Херес и Санлукар.

Но определение происхождения древнего вина было сложной задачей, поскольку нет образцов того периода, с которыми можно было бы сравнить жидкость.

Между тем, наличие кремированных костей проливает больше света на погребальные ритуалы, распространенные в испанском регионе в римскую эпоху.

Останки скелета были погружены в вино вместе с золотым кольцом. То, что останки принадлежали мужчине, "не случайно", говорят археологи.

Они объяснили, что женщинам в Древнем Риме было запрещено пить вино, которое считалось "мужским напитком". Содержание пепла в урне отражает гендерное разделение римского общества в погребальных ритуалах.

Другая урна, найденная в гробнице, содержала останки женщины, но не содержала ни капли вина. Вместо этого в ней находились три янтарных драгоценности, флакон духов с запахом пачули и остатки шелковых тканей.

Вино, духи, кольца и другие элементы были помещены в гробницу в качестве погребального обычая, вытекающего из веры в то, что они понадобятся умершему в его путешествии в загробную жизнь, говорят исследователи.

Новости археологии

Недавно во время раскопок древней военной казармы в районе дельты Нила был обнаружен 3300-летний меч с выгравированным на нем именем египетского фараона Рамзеса II.

Правитель, также известный как Рамзес Великий, правил более 60 лет в 13 веке до нашей эры и руководил крупными военными завоеваниями и монументальными строительными проектами, а также находил время, чтобы стать отцом более 100 детей.

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