Результаты показывают, что Каспийское побережье было культурно связано с более обширным регионом посредством этой игры, чем считалось ранее.

Настольная игра "Гончие и шакалы", популярная в Древнем Египте, вероятно, возникла в Юго-Западной Азии, согласно новому исследованию, которое раскрывает подсказки о человеческих взаимодействиях, которым способствовали игры 4000 лет назад.

Археологи обнаружили наскальные рисунки древней игры, датируемые примерно 2000 годом до нашей эры, в различных местах на территории современного Азербайджана, что указывает на ее раннее распространение среди скотоводов в регионе, пишет The Independent.

Этот период современен старейшему образцу игры - ранее найденному в гробнице древнеегипетского правительственного чиновника, который умер где-то между 2064 и 1952 годами до нашей эры.

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"В определенные периоды древности определенные игры были популярны в разных регионах, что позволяет предположить, что они помогали объединять культуры, которые регулярно взаимодействовали друг с другом", - пояснили исследователи.

"Игра в пятьдесят восемь лунок, вероятно, служила этой цели во втором тысячелетии до н. э. в Египте и юго-западной Азии, потому что это была единственная игра, в которую играли во всем регионе", - говорят они.

Игра для двух игроков, также известная как пятьдесят восемь лунок, включает в себя фигуры в форме головы шакала или гончей и играется на доске с отверстиями, предназначенными для фигур в форме колышков.

В центре доски находятся две параллельные линии из десяти лунок и дуга из тридцати восьми лунок вокруг них - в общей сложности пятьдесят восемь лунок. Некоторые лунки специально отмечены или соединены линией.

Игроки перемещают свои фигуры по дорожке, чтобы увидеть, кто первым дойдет до конца, что очень похоже на игру "Змеи и лестницы" или "Лудо".

Было обнаружено, что различные вариации игры были популярны на протяжении более 1000 лет, начиная со среднего бронзового века и до железного века.

На сегодняшний день было найдено 70 досок для игры в широком регионе, охватывающем Египет, Левант, Месопотамию, Иран и Анатолию, и данные свидетельствуют о том, что в нее "широко играли с самого начала ее существования".

Исследователи обнаружили еще шесть дизайнов досок на археологических раскопках по всему Азербайджану - три в Агдашдюзю и по одному в Чапмалы, Йени Тюркан и Дюбенди. Эти раскопки теперь приблизительно датированы.

Археологи предполагают, что доски Агдашдюзю, вероятно, относятся ко второму тысячелетию до нашей эры, в то время как остальные три могли быть созданы между второй половиной третьего тысячелетия до нашей эры и первой половиной второго.

Последние результаты, опубликованные в European Journal of Archaeology, говорят в пользу того, что игра впервые появилась в Юго-Западной Азии, а не в Египте.

Исследователи предполагают, что побережье Каспия было культурно связано с более широким регионом, чем считалось ранее, благодаря игре в эту игру.

Они говорят, что открытие указывает на связь азиатского региона с обществами на юге и популярность игры "в разных культурах и социально-экономических группах".

"Каково бы ни было происхождение игры в пятьдесят восемь лунок, ее быстро переняли и стали играть самые разные люди: от знати Среднего царства Египта до скотоводов Кавказа и от древнеассирийских торговцев в Анатолии до рабочих, которые строили пирамиды Среднего царства", - пишут ученые.

"Быстрое распространение этой игры свидетельствует о способности игр выступать в качестве социальных смазок, облегчая взаимодействие через социальные границы", - говорят они.

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