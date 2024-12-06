Ученые изучили спутниковые данные NASA, данные о погоде и климатические модели.

Ученые знают, что необычайная жара в этом году была вызвана рядом факторов: в основном загрязнением планеты от сжигания ископаемого топлива и естественным климатическим явлением Эль-Ниньо.

Как отмечает CNN, эти факторы сами по себе не объясняют необычно быстрый рост температуры.

Теперь в новом исследованим, опубликованном в журнале Science, сказано, что оно определило недостающую часть головоломки: облака.

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Ученые утверждают, что быстрый всплеск потепления был усилен нехваткой низкорасположенных облаков над океанами - это может иметь тревожные последствия для будущего потепления. Меньше ярких низких облаков означает, что планета "потемнела", что позволяет ей поглощать больше солнечного света, сказал Хельге Гесслинг, автор отчета и климатический физик из Института Альфреда Вегенера в Германии. Это явление называется "альбедо" и относится к способности поверхностей отражать солнечную энергию обратно в космос.

Согласно отчету, альбедо Земли снижается с 1970-х годов, отчасти из-за таяния светлого снега и морского льда, обнажая более темную землю и воду, которые поглощают больше солнечной энергии, нагревая планету. Низкие облака также способствуют этому эффекту, поскольку они отражают солнечный свет.

Ученые изучили спутниковые данные NASA, данные о погоде и климатические модели и обнаружили, что снижение низкой облачности снизило альбедо планеты до рекордно низкого уровня в прошлом году. Исследование показало, что районы, включая части северной части Атлантического океана, испытали особенно значительное падение.

Исследование пока не может точно объяснить, так это то, почему это происходит. Гесслинг отметил:

"Это такой сложный зверь, и его так трудно расгадать".

По его мнению, это, скорее всего, результат сочетания факторов. Первый - это сокращение загрязнения судоходством из-за правил, направленных на сокращение вредных выбросов серы в отрасли, ведь этот тип загрязнения также помог охладить планету, сделав облака ярче.

Естественные климатические изменения, включая изменение характера океанов, также могли внести свой вклад. Гесслинг указывает на третий, более тревожный фактор: само глобальное потепление.

Отмечается, что низкоуровневые облака процветают в прохладной и влажной нижней атмосфере. По мере нагревания поверхности планеты это может привести к их истончению или полному рассеиванию, создавая сложный цикл обратной связи, в котором низкие облака исчезают из-за глобального потепления, а их исчезновение затем приводит к дальнейшему потеплению.

По словам Гесслинга, если это происходит, то будущие прогнозы потепления могут быть недооценены, и "мы должны ожидать довольно интенсивного потепления в будущем".

Марк Залинка, ученый-атмосферник из Национальной лаборатории Лоуренса в Ливерморе, сказал, что "тот факт, что облака играют ключевую роль в этой истории, имеет смысл, поскольку они по сути действуют как солнцезащитный крем Земли". Он добавил:

"Небольшие изменения в облачном покрове могут "кардинально изменить альбедо Земли".

Тапио Шнайдер, климатолог из Калифорнийского технологического института, считает, что тревожный вывод исследования заключается в том, что если глобальное потепление является причиной существенного изменения облачного покрова, "мы можем увидеть более сильное глобальное потепление, чем предсказывалось ранее".

Облака являются "одной из самых больших головных болей" в климатологии, сказал Гесслинг и выяснение того, как они отреагируют на глобальное потепление, является ключевым.

Новости о глобальном потеплении

На фоне глобального потепления ряд горнолыжных курортах в Альпах уже были вынуждены закрыться из-зи отсутствия снега. И это только начало.

Согласно свежему исследованию Eurac Research, горнолыжный отдых в Альпах вскоре может уйти в прошлое, поскольку количество выпавшего снега сократилось на треть в период с 1920 по 2020 год. При этом на юго-западных склонах в некоторых регионах сокращение и вовсе составило почти 50%.

В то же время исследователи отмечают, что хотя данные охватывают 100 лет, уровень выпадения снега начал резко снижаться только с 1980 года.

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