Самое сильное океаническое течение начало ослабевать: ученые назвали причину и последствия

Возможные изменения могут повлиять на популяцию пингвинов, тем самым влияя на биоразнообразие всего региона.

Исследования показывают, что таяние ледяных щитов, окружающих Антарктиду, оказывает влияние на Антарктическое циркумполярное течение (АЦТ), самое сильное океаническое течение в мире.

Как пишет Interesting Engineering, это изменение может нарушить интегрированные климатические системы в глобальном масштабе, изменив уровень моря, температуру океана или даже морские экосистемы.

Согласно исследованию, проведенному Мельбурнским университетом и Норвежским исследовательским центром NORCE, если выбросы углерода не будут контролироваться, АЦТ может замедлиться на 20% к 2050 году. Увеличение пресной воды из-за таяния льда меняет характер солености и циркуляции в океане, и это влияет на баланс, который позволяет течениям циркулировать по всему миру.

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"Океан чрезвычайно сложен и тонко сбалансирован. Если этот текущий "двигатель" сломается, могут возникнуть серьезные последствия, включая большую изменчивость климата с более экстремальными явлениями в определенных регионах и ускоренное глобальное потепление из-за снижения способности океана действовать как поглотитель углерода", - сказал Бишахдатта Гайен, один из авторов исследования.

Отмечается, что АЦТ играет важную роль в движении мирового океана, выступая в качестве ключевого компонента "океанического конвейера", отвечающего за поддержание движения воды между Атлантическим, Тихим и Индийским океанами. Кроме того, оно помогает контролировать климат, включая распределение тепла, углекислого газа и питательных веществ в различных океанических бассейнах.

Поскольку АЦТ более чем в четыре раза мощнее Гольфстрима, оно в значительной степени контролирует миграцию ряда видов через океан. С ослаблением течения существует потенциальный риск вторжения определенных видов, таких как водоросли, креветки и моллюски, в воды Антарктики и создания серьезной опасности для хрупких экосистем и пищевых цепей.

Возможные изменения в доступной добыче могут повлиять на популяцию пингвинов, тем самым влияя на биоразнообразие всего региона.

Исследователи проанализировали эти микродетали с помощью самого быстрого суперкомпьютера Австралии GADI, с помощью которого они смоделировали океанические течения и климатические изменения. Модель включала изменение муссонных моделей, потребление соленой воды и другие условия свободного атмосферного ветра, чтобы определить влияние таяния льда на океаническую циркуляцию.

Важно, что эти результаты противоречат более ранним исследованиям, в которых говорилось, что АЦТ ускоряется из-за растущего диапазона температур в океанических широтных регионах. Вместо этого основным выводом исследования стало то, что большие объемы пресной воды от таяния ледяных щитов снижают соленость океана, что ослабляет процесс, который заставляет холодную, плотную воду опускаться и циркулировать - ключевой механизм, лежащий в основе прочности АЦТ.

Исследование показало, что дело не только в страхе перед высокими выбросами - даже в сценарии, основанном на более слабых выбросах, где лед продолжает таять. Серьезность изменений все еще неизбежна. Таймур Сохаил, один из авторов исследования, пояснил:

"Парижское соглашение 2015 года было направлено на ограничение глобального потепления 1,5 градусами Цельсия выше доиндустриального уровня. Многие ученые сходятся во мнении, что мы уже достигли этой цели в 1,5 градуса, и, вероятно, станет еще жарче, с воздействием потока на таяние льдов Антарктиды".

Ученые считают, что требуется больше работы, такой как моделирование климатографа и анимационные симуляции, чтобы рассмотреть все эффекты замедления АЦТ, вызванные изменением климата.

"Исторически океанические модели не могли адекватно разрешить мелкомасштабные процессы, которые контролируют силу течения. Эта модель разрешает такие процессы и показывает механизм, посредством которого АЦТ, как прогнозируется, фактически замедлится в будущем. Однако необходимы дальнейшие наблюдательные и модельные исследования этого плохо наблюдаемого региона, чтобы окончательно определить реакцию течения на изменение климата", - добавил Гайен.

Новости о таянии льдов

Таяние льда в Антарктиде может спровоцировать извержения вулканов под огромным ледяным щитом континента, создавая медленную, но опасную обратную связь, предупреждают ученые.

Новое исследование предполагает, что таяние ледяного щита Антарктиды, вызванное климатическим кризисом, может усилить вулканическую активность под поверхностью.

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