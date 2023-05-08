Законопроектом предусмотрено внести изменения в статью 73 Кодекса законов о труде.

В законопроекте предусмотрено, что 8 мая - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов будет выходным.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в Верховной Раде Украины зарегистрировано законопроект президента Украины Владимира Зеленского "О Дне памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов" (регистрационный номер 9278).

Законопроектом предусмотрено установить, что 8 мая - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов будет выходным.

Видео дня

Законопроектом предусмотрено внести изменения в статью 73 Кодекса законов о труде. Из праздничных и нерабочих дней исключается 9 мая – День Победы над нацизмом во Второй мировой войне (День Победы), а в тот же праздничным и нерабочим становится 8 мая - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в европейских государствах победа над нацизмом ежегодно отмечается 8 мая в день капитуляции нацистской Германии – чествованием памяти павших во Второй мировой войне.

"Учитывая указанное и с целью восстановления исторической правды и справедливости Украина как неотъемлемая часть большой европейской семьи должна отмечать День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов вместе со всей Европой и всем цивилизованным демократическим миром именно 8 мая", - отмечается в ней.

Согласно законопроекту, с целью чествования памяти всех жертв войны 1939-1945 годов в Украине и Дня защитников и защитниц Украины в столице Украины, столице Автономной Республики Крым, в Севастополе, в областных центрах возле памятников и мемориалов устанавливать почетный караул и возлагаются венки и цветы.

Празднование 8 мая в Украине - детали

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, отметил, что 8 мая украинцы должны вместе с Европой отмечать победу над нацизмом. Он сказал, что нашему государству возвращается честная история без идеологических примесей, потому что именно 8 мая большинство народов мира вспоминает величие победы над нацизмом. 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни унесла та война, именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта.

Зеленский подчеркнул, что сейчас украинцы вместе с другими народами уничтожают аналогичное зло. Он подчеркнул, что государство – агрессор Россия имеет ту же цель – порабощение или уничтожение. Сейчас Украина сражается против зла вместе со свободным миром, вместе со свободной Европой и одержит победу.