Регуляторы опасаются возможных последствий при их извлечении.

Регулятор США отклонил заявку компании Маска Neuralink на тестирование нейрочипов на людях. Там опасаются возможных последствий при их извлечении, выяснил Reuters.

Компания с 2016 года занимается разработкой имплантируемых устройств, которые, по заявлению Маска, позволят контролировать гормоны, бороться с депрессиями, и даже смогут заставить мозг работать эффективнее. Однако пока, считает регулятор, они недостаточно безопасны для вживления людям.

Регулятор указал сразу несколько причин отказа:

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литиевая батарея чипа;

вероятность попадания проводов импланта в нецелевые области мозга;

неспособность безопасно удалить чип из мозга.

Тем не менее, чипирование не отменяется, а лишь откладывается, пишет Reuters. По статистике, управление по санитарному надзору США одобряет в среднем лишь 66% заявок испытаний на людях с первой попытки, а со второй – уже в 85% случаев.

При этом трое анонимных сотрудников Neuralink выразили сомнение в том, что компании удастся быстро решить все проблемы, несмотря на амбициозные сроки Маска. В конце ноября 2022-го изобретатель говорил, что стартап начнет испытания на людях "через полгода", однако он делает подобные обещания еще с 2019 года, напоминает Reuters.

Илона Маска уже опередили

Летом 2022 года стало известно, что стартап Synchron опередил компанию Neuralink Илона Маска и первым в США имплантировал человеку нейрокомпьютерный интерфейс, который позволяет управлять электронными устройствами силой мысли.

А в феврале этого года компания отчиталась об успешном испытании своего импланта на людях. В Synchron считают, что технология практически готова к массовому применению.

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