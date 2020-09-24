Между Солнцем и Юпитером расположился один из многочисленных спутников планеты - Ио.

Космический аппарат Juno сделал фотографии солнечного затмения на поверхности Юпитера.

Как сообщили в NASA, между Солнцем и Юпитером расположился один из многочисленных спутников планеты - Ио.

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Отмечается, что снимок огромной тени был сделан аппаратом Juno в конце 2019 года.

Ширина тени на поверхности Юпитера, которая образовалась в результате этого затмения, составляет 3600 км, что соответствует диаметру спутника Ио. К примеру, диаметр нашей Луны составляет около 3474 км.

"Как и в случае с солнечными затмениями на Земле, внутри темного круга, мчащегося по вершинам облаков Юпитера, можно будет наблюдать полное солнечное затмение, когда Ио проходит перед Солнцем", - сказано в сообщении.

Солнечные затмения на Юпитере

Солнечное затмение на Юпитере - астрономическое явление, когда один из естественных спутников Юпитера проходит перед Солнцем, блокируя его свет. Когда четыре самых крупных луны Юпитера затмевают Солнце, их тень на Юпитере может наблюдаться с Земли в телескопы. Солнечные затмения на Юпитере явление не редкое, поскольку Юпитер очень большой и наклоны плоскостей орбит его внутренних спутников очень малы, вследствие чего практически на каждом витке каждого из спутников где-нибудь на Юпитере происходит затмение.

Космический аппарат Juno

Juno - автоматическая межпланетная станция, созданная NASA в рамках программы New Frontiers для исследования Юпитера. Станция названа в честь персонажа римской мифологии богини Юноны, супруги Юпитера. Он стал первым космическим аппаратом, который сделал фотографии северного и южного полюсов Юпитера.

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Автор: Александр Топчий