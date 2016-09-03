Аппарат Juno прислал уникальные фотографии Юпитера

Это первые снимки планеты с этих ракурсов, пишет NASA.

Впервые были зафиксированы также инфракрасные изображения Юпитера крупным планом.

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«Это первые инфракрасные виды северного и южного полюсов Юпитера, показавшие теплые и горячие пятна, которые мы никогда не видели их раньше. И хотя мы знали, что первые в мире инфракрасные виды южного полюса Юпитера могли выявить полярные сияния, мы были поражены, увидев их впервые. Никакие другие аппараты, с Земли или из космоса, не могли зафиксировать южные полярные сияния. Высокий уровень детализации расскажет нам больше о Юпитере», — рассказал исследователь научного аппарата Juno, сотрудник Института космической астрофизики и планетологии в Риме Альберто Адриани.

Как объяснил руководитель задействованной в миссии группы Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антони Скотт Болтон, из снимков северного полюса можно получить сведения о штормовой системе газового гиганта. «Полюс оказался более голубым, чем остальная часть планеты, и в этом районе много штормов. Там нет каких-либо привычным нам признаков, по этому изображению едва ли можно узнать Юпитер. Мы увидели, что у облаков есть тени, и это, вероятно, говорит о том, что облака расположены на большей высоте по сравнению с другими элементами планеты», — сообщил Болтон.

Фотокамере Juno помогали делать снимки еще восемь научных аппаратов, им удалось зафиксировать превосходные виды Юпитера на его северных и южных полярных областях в инфракрасном диапазоне.

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«У Сатурна есть шестиугольник на северном полюсе. Ничего похожего на Юпитере нет. Самая большая планета нашей Солнечной системы поистине уникальна. И у нас есть еще 36 облетов, чтобы выяснить, насколько она уникальна на самом деле», — добавил Болтон.

Агентство обращает внимание на многочисленные вихри разных размеров, вращающиеся как по часовой стрелке, так и в обратном направлении.

Также NASA собрала серию фотографий, сделанных во время подлета Juno к Юпитеру на наименьшее расстояние.