По словам исследователей, речь идет о Висячих садах Вавилона, которые географически немного отличаются от других шести чудес света.

Из семи чудес древнего мира Великая пирамида Гизы в Египте - единственное, что сохранилось до нашего времени. В частности археологи и ученые нашли места расположения шести этих величественных сооружений, однако географическое место одного из них было неизвестно в течение веков, а именно Висячие сады Вавилона или Сады Семирамиды, пишет IFLScience.

По данным историков, Висячие сады были построены в 6 веке до н.э. по приказу царя Навуходоносора II, второго царя Нововавилонской империи. Кроме того, чтобы показать величие своей империи, он хотел построить богатый сад в качестве подарка для своей жены, которая скучала по зелени на своей родине.

"Его часто представляют как сложное, террасированное сооружение, похожее на храм, обсаженное экзотическими растениями и деревьями со всей империи и за ее пределами. В древние времена это, видимо, было действительно впечатляющее зрелище, не похожее ни на что другое на планете. Поскольку никаких археологических остатков никогда не было раскопано, все знания об этом месте происходят из древних источников, которые часто являются ненадежными", - отметили в материале.

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По словам исследователей, загадочным является то, что в некоторых главных источниках об этом чуде света вообще не упоминается. В частности известный греческий историк Геродот много писал о Вавилоне в середине 5 века до нашей эры, однако ни разу не упоминал о захватывающих садах империи.

"Географически Висячие сады несколько отличаются от других шести чудес. Вавилон находился в самом центре речной системы Тигр-Евфрат, но все остальные были расположены ближе к побережью Средиземного моря, что делало их гораздо более доступными для древних писателей, которые их задокументировали", - подчеркнули в издании.

В то же время ученые уверены, что сады были расположены вблизи Вавилона, который находился на территории современного Ирака, к югу от Багдада.

Отмечается, что между 1899 и 1917 годами немецкий археолог Роберт Кольдевей проводил масштабные раскопки этого иракского места и нашел руины арочного сооружения в северо-восточном углу Южного дворца. Он был уверен, что это сооружение было основой известных Садов.

"Ее толстые, прочные стены, казалось, были искусно спроектированы, чтобы выдержать вес огромной надстройки над ней, а следы колодцев указывали на то, что она имела развитую ирригационную систему, чтобы поддерживать богатую растительность во влажном состоянии", - добавили в IFLScience.

В свою очередь на сегодня большинство ученых не поддерживают теорию Кольдевея. Они считают, что это сооружение было лишь складом. Известно, что значительные части Вавилона были раскопаны в течение 20 века, однако никаких следов какого-либо большого сада не было найдено.

Некоторые утверждают, что, скорее всего, висячих садов вообще могло не быть в Вавилоне. В частности ученый и бывший преподаватель ассириологии в Оксфордском университете Стефани Далли отметила, что на самом деле они были построены в Ниневии на севере Месопотамии. По такой версии, сады на севере Ирака находятся ближе к современному городу Мосул.

В конце концов физические руины сада до сих пор не обнаружены, поэтому судьба самого загадочного утраченного чуда света остается неразгаданной.

Другие научные исследования

Как писал УНИАН, ранее ученые разгадали древнюю тайну происхождения языков, на которых говорит почти половина мира. Речь идет об индоевропейских языках, которые происходят от древнего населения, жившего в горах Северного Кавказа и на Нижней Волге.

Также сообщалось, что археологи нашли древнейший в мире известный рунический камень, который использовался примерно до 700 г. н. э. По словам исследователей, вероятно, камень был намеренно фрагментирован, разбросан и включен в более поздние захоронения.

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