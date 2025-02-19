Последнее открытие такого уровня было сделано в 1922 году, когда нашли место захоронения Тутанхамона.

В Египте найдена гробница царя Тутмоса II, который правил долиной Нила где-то в промежутке между 1492 и 1479 годами до н. э. Это первая царская гробница, найденная в Египте с 1922 года, когда было открыто место последнего упокоения фараона Тутанхамона, пишет CBS News.

Совместная египетско-британская археологическая миссия обнаружила гробницу Тутмоса II в районе горы Фивы, к западу от Луксора и известной Долины царей. Министерство туризма и древностей Египта заявило, что раскопки велись на локации, известной как гробница № C4.

Вход и главный проход в сооружение были обнаружены в 2022 году, и с тех пор внутренние раскопки велись очень тщательно. По словам доктора Мохамеда Исмаила Халеда, генерального секретаря Высшего совета древностей Египта, изначально исследователи предполагали, что это место захоронения одной из жен одного из фараонов. Ведь рядом уже были обнаружены гробницы жен царя Тутмоса III и гробница царицы Хатшепсут.

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По мере того, как раскопки и исследования артефактов продолжались, миссия нашла новые доказательства, которые указали на того, для кого на самом деле создали гробницу - царя Тутмоса II. Есть предположение, что его захоронение осуществила именно царица Хатшепсут, которая была его женой и сводной сестрой.

Халед сказал, что на частях алебастровых сосудов, найденных в руинах, есть надписи с именем царя Тутмоса II и идентификацией его как "умершего царя", а также именем его жены Хатшепсут, и все это, по его словам, помогло подтвердить, что Тутмос II является владельцем гробницы.

Халед назвал это открытие одной из важнейших археологических находок за последние годы. Обнаруженные артефакты являются важными дополнениями к совокупности знаний об истории региона и правления фараона Тутмоса II.

Стоит отметить, что мумия Тутмоса II была обнаружена еще в XIX веке, поскольку спустя столетие после смерти царя его останки были перезахоронены в другом месте после ограбления гробницы. Эта мумия давно является одним из важных экспонатов музея древностей в Каире.

К сожалению, гробница сохранилась крайне плохо. Кроме расхищения ее в древние времена, она также подвергалась затоплению во время наводнений. Поэтому большинство оригинального содержимого гробницы было либо украдено, либо перенесено в другое место после этих наводнений.

Последние открытия о Древнем Египте

Как писал УНИАН, археологи, которые искали могилу Клеопатры, сделали важное открытие в Египте. Хотя место вечного упокоения знаменитой царицы до сих пор не нашли, есть другие важные находки.

Также мы рассказывали, что в египетской гробнице с таинственными мумиями нашли золотые языки и ногти. Ученые считают, что, по мнению древних египтян, такие языки помогали умершим общаться в загробной жизни, а золотые ногти нужны были для самозащиты.

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