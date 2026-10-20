Япония впервые в истории попытается доставить на Землю грунт со спутника Марса

Ученые надеются, что результаты исследования помогут выяснить, как образовались два загадочных спутника "красной планеты".

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запустило космический аппарат до рассвета с космодрома на острове Танегасима – главной космической стартовой площадки страны, сообщает Sky News.

Цель уникальной миссии на Марс – доставить на Землю образцы почвы, пыли и горных пород с крупнейшего спутника планеты – Фобоса.

Отмечается, что за последние 50 лет NASA успешно посадило на Марс девять космических аппаратов, а Китай осуществил посадку на планете в 2021 году. Однако до сих пор ни одной стране не удалось доставить на Землю образцы с Марса или отправить исследовательские аппараты на его два загадочных спутника – Фобос и Деймос.

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Если миссия увенчается успехом, образцы пыли, почвы и горных пород с Фобоса прибудут на Землю в 2031 году.

В проекте объединили усилия пять космических агентств мира. Он предусматривает посадку на Фобос роботизированного исследовательского аппарата и ровера.

Ученые надеются, что миссия стоимостью 578 млн долларов поможет выяснить происхождение Фобоса и его меньшего спутника Деймоса, а также даст новые подсказки относительно зарождения жизни в Солнечной системе.

Япония возглавляет международный проект, в котором NASA и другие национальные космические агентства обеспечивают оборудование и поддержку связи.

"Мы испытываем огромный прилив адреналина, восторг и искреннее удивление", – сказал астрофизик NASA Том Статлер, участвующий в проекте.

Учёные выбрали Фобос для отбора образцов прежде всего из-за его близости к Марсу. Они предполагают, что материал с этого спутника может содержать больше информации о самой планете, чем образцы с Деймоса.

По оценкам специалистов JAXA, примерно 0,1 % материала, который доставят с Фобоса, может иметь марсианское происхождение.

Диаметр Фобоса составляет примерно 20–30 км. Он вращается вокруг Марса на расстоянии около 6000 км и совершает три оборота вокруг планеты за сутки.

По данным NASA, Фобос постепенно приближается к Марсу – примерно на 1,8 метра каждые сто лет. При таких темпах через 50 млн лет спутник либо столкнётся с планетой, либо распадется и образует вокруг неё кольцо.

Образцы с Фобоса могут помочь ученым понять и происхождение Деймоса, поскольку считается, что оба спутника имеют общие корни, рассказал главный исследователь миссии MMX Киеси Курамото.

Программа также предусматривает пролет вблизи Деймоса и сбор данных о нем.

Путь к Красной планете будет долгим. В ближайшей точке Марс и Землю разделяют примерно 55 млн км, однако фактическое расстояние, которое должен преодолеть космический аппарат, составит от 500 до 600 млн км, сообщил руководитель проекта MMX Ясухиро Кавакацу.

После запуска ракетой H3 аппарат должен прибыть в район Марса примерно в августе 2027 года. Следующие три года он будет исследовать Фобос, собирая данные и образцы, а в 2031 году отправится обратно на Землю.

MMX состоит из трех модулей – двигательного, исследовательского и поворотного. Общая масса аппарата составляет около пяти тонн. На Землю вернётся только третий модуль, который доставит образцы в специальной капсуле.

Космический аппарат оснащен 13 научными приборами. Среди них – ровер "Идефикс", разработанный совместно Францией и Германией, который должен совершить посадку на Фобосе.

Также аппарат оснащен устройством NASA для отбора образцов, прибором для измерения гамма-излучения и системой дальнего космического связи Европейского космического агентства.

Японский радиационный монитор будет собирать данные, которые помогут подготовить будущие пилотируемые экспедиции на Марс.

Первым на Фобосе должен приземлиться франко-немецкий ровер "Идефикс". В ходе миссии продолжительностью около 100 дней, запланированной примерно на 2029 год, он будет исследовать поверхность спутника. Эти данные помогут подготовиться к дальнейшему отбору образцов грунта японским аппаратом.

После этого MMX осуществит посадку на Фобосе. Учёные JAXA планируют в ходе двух попыток собрать не менее 10 граммов грунта, используя американский и японский методы отбора проб.

Космический центр Танегасима, основанный в 1969 году, является крупнейшим ракетным стартовым комплексом Японии. Он расположен на одноимённом острове, который также известен как популярный пляжный курорт.

Другие исследования учёных

Напомним, ранее ученые создали микроорганизм для колонизации Марса. Компания Pioneer Labs (США) разработала микроорганизм sPL.001, который может выживать в среде, имитирующей химический состав почвы, воды и воздуха Марса. Это ноу-хау рассматривается как возможный шаг к использованию ресурсов Марса и, в перспективе, к тераформированию планеты.

Говорят, что микроорганизм способен использовать доступные питательные вещества и производить биопластик, который потенциально можно применять для строительства на планете поселений для людей.

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