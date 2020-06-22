WWDC 2020: сегодня стартовала конференция разработчиков Apple (видео)

Конференция WWDC 2020 продлится неделю - вплоть до 26 июня.

Сегодня, 22 июня, стартовала 31-я Всемирная конференция разработчиков Apple WWDC 2020.

В этом году, как известно, она впервые в истории целиком пройдет в онлайн-формате из-за пандемии COVID-19, пишет itc.ua.

Традиционно открывает конференцию основной пленарный доклад, где звучат главные анонсы новых и обновлениях существующих продуктов. Презентация без зрителей началась в 20:00 вечера по киевскому времени и транслировалась в прямом эфире - желающие могли следить за анонсами в реальном времени.

Трансляция была доступна на соответствующей страничке официального сайта Apple, в приложении и на сайте Apple Developer, а также приложении Apple TV. Кроме того, с недавнего времени Apple проводит трансляции своих презентаций на популярном стриминговом сервисе YouTube, принадлежащем Google. Сейчас там сохранена запись трансляции, которую можно посмотреть ниже:

Конференция WWDC в первую очередь проводится для разработчиков, и львиная часть анонсов на ней - программные, хотя иногда бывают и исключения.

Прежде всего на конференции WWDC 2020 ожидаются анонсы новых версий ОС - iOS и iPadOS 14 (напомним, год назад Apple разделила iOS и iPadOS на две разные системы), а также macOS 10.16, watchOS 7, tvOS 14.

Благодаря беспрецедентной утечке в начале года уже известно о некоторых ключевых новшествах грядущих iOS 14 и watchOS 7. В частности, в iOS 14 Apple сосредоточилась на производительности и стабильности после достаточно проблемного релиза iOS 13 (в этой версии на старте оказалось очень много ошибок). Также Apple изменила подход к тестированию ПО, чтобы повысить стабильность будущий обновлений (разработчики решили ввести особый раздел экспериментальных функций и настроек).

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Кроме того, ожидается, что в рамках сегодняшней презентации Apple объявит о проекте Kalamata, который ознаменует третью смену архитектуры в истории компьютеров Apple - первыми на ARM-чипы собственной разработки Apple, как мы сегодня узнали, должны перейти новый 24-дюймовый iMac и 13-дюймовый MacBook Pro, чей выход ожидается в начале 2021 года.

Говоря о маловероятных, но возможных анонсах новых устройств, ориентируясь на слухи и утечки последнего времени, можно вспомнить о 24-дюймовом новом iMac с более тонкими рамками, слегка улучшенной версии Apple TV и специальных брелоках-трекерах AirTag, которые позволят с точностью до сантиметров с помощью смартфона отслеживать местоположение ценных предметов,

Сама конференция WWDC 2020 продлится неделю - вплоть до 26 июня. Полное расписание семинаров и практических занятий, которые также будут транслироваться онлайн, можно найти на официальном сайте Apple.

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