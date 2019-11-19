Apple выпустила обновление iOS 13.2.3, исправляющее ошибки предыдущих версий систем

В частности, последнее обновление включает в себя исправление функции системного поиска Spotlight, которая оказалась недоступной некоторым пользователям.

Apple выпустила iOS 13.2.3, устраняющую множество странных ошибок, которые появились вместе с релизом iOS 13. В частности, последнее обновление включает в себя исправление функции системного поиска Spotlight, которая оказалась недоступной некоторым пользователям. Теперь поиск должен корректно работать в приложениях «Почта», «Файлы» и «Заметки».

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Если вы заметили проблему в iOS 13.2.2 или более ранней версии системы, которая препятствовала загрузке приложениями контента в фоновом режиме, то она тоже была исправлена в текущем апдейте, пишет itc.ua.

Устранена и ошибка, из-за которой наблюдались проблемы с получением новых писем в приложении «Почта» или цитированием оригинального сообщения в учётных записях Exchange. Ещё одно исправление связано с тем, что в приложении «Сообщения» не отображались должным образом фотографии, ссылки и другие вложения.

iOS 13.2.3 является вторым промежуточным обновлением перед выпуском версии iOS 13.3, которую компания уже тестирует. Предстоящая сборка, помимо исправлений, будет включать улучшенную поддержку FIDO2-совместимых ключей безопасности и некоторые косметические изменения.