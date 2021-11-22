Теперь компания будет предоставлять больше информации об использовании персональных данных.

Компания WhatsApp поменяла политику конфиденциальности для европейских пользователей после того, как на нее наложили штраф за нарушение правил о защите данных в Европейском Союзе на сумму 225 млн евро.

Об этом говорится в сообщении Deutsche Welle.

"С 22 ноября WhatsApp будет предоставлять пользователям больше информации о данных, которые собирает месенджер, и об их использовании", – передает AP.

Также в обновленной политике конфиденциальности детальнее объясняются механизм защиты данных и юридические основания для их обработки.

Читайте такжеВ работе TikTok произошел сбойНапомним, по результатам всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус" Киевского международного института социологии, WhatsApp занимает четвертое место по популярности среди мобильных приложений для коммуникации в Украине.

29 марта в Украине был представлен новый законопроект "О защите персональных данных", разработанный совместной рабочей группой двух комитетов Верховной Рады и Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

В законопроекте заложены принципы защиты персональных данных, в частности законность, добросовестность, прозрачность, ограничение цели (персональные данные должны собираться с конкретной целью, а не вообще), минимизация предоставления персональных данных (сбор данных должен состояться в том объеме, в котором конкретно они нужны, а не все данные, которые могут существовать).

Кроме того, эти принципы касаются точности данных и ограничения хранения (данные должны храниться столько, сколько они нужны для выполнения тех или иных функций).

Ожидается, что новое законодательство в сфере защиты персональных данных в Украине полноценно заработает до конца 2023 года.

Справка УНИАН. WhatsApp – американский сервис обмена сообщениями и голосовой связи, принадлежащий компании Meta (ранее Facebook.Inc).

Автор: Герасименко Валентина