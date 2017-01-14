Компания WhatsApp ответила на обвинения в уязвимости сообщений

«Эта информация неверна», - заявил представитель мессенджера, передает РБК.

13 января The Guardian сообщила о серьезной уязвимости в алгоритме, которую обнаружил сотрудник Калифорнийского университета в Беркли, занимающийся криптографией и безопасностью, Тобиас Болтер. Эксперт утверждал, что хакеры могут подменять ключ шифрования в WhatsApp без ведома пользователя, если он еще не получил сообщение, например давно не заходил в приложение или сменил номер телефона. Таким образом злоумышленники получат доступ к переписке пользователя.

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По мнению Болтера, то же самое за счет уязвимости может проделать и сам WhatsApp по заказу спецслужб. «Если правительственные организации потребуют у WhatsApp предоставить доступ к частным сообщениям, то он это сделает, заменив ключи шифрования», — уверен специалист.

Позже основатель мессенджера Telegram Павел Дуров иронично отметил на своей странице в Twitter, что ранее «эксперты обманывали общественность на тему того, как хорошо защищен WhatsApp». Он предположил, что эксперты, пропагандирующие безопасность мессенджера, работали на правительство США.

В октябре 2016 года международная правозащитная организация Amnesty International признала WhatsApp самым защищенным мессенджером в мире наравне с Facebook Messenger. Сервис Павла Дурова Telegram оказался на второй позиции вместе с iMessage и FaceTime. Эксперты Amnesty International отмечали, что в Telegram не применено end-to-end-шифрование (ключ от переписки формируется на конечном устройстве, например смартфоне пользователя), которое по умолчанию используют другие сервисы.

Однако представитель WhatsApp заявил РБК, что мессенджер не дает правительственным органам доступ к перепискам ни через какие лазейки и будет всячески противиться запросам, которые могли бы стать лазейками для доступа к перепискам.