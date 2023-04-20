Земля попала в шлейф кометы Тэтчер 15 апреля и покинет его 29-го.

Вспышки в Киеве 19 апреля произошли из-за падение метеора из потока Лириды. Каждый год в этом месяце Земля проходит через шлейф кометы Тэтчер, которая и оставляет этот поток.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного космического агентства Украины. Там добавили, что похожий случай произошел во Франции в феврале 2023 года. Небесное тело во время взрыва также вызвало вспышку в небе.

К шлейфу кометы Тэтчера Земля попала 15 апреля 2023 года и выйдет из него 29 апреля. Ожидается, что пик звездопада придется на 21 апреля.

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Отмечается, что Лириды - это очень быстрые и яркие метеоры. Во время прохождения атмосферы нашей планеты они не оставляют длинных горящих следов, а создают яркие вспышки или "огненные шары".

Этот метеорный поток является одним из древнейших, известных человечеству. Китайцы знали о нем еще в 687 г. до н. э. Свое название он получил от созвездия Лиры, из которого якобы падает метеоритный дождь.

Вспышки в небе над Киевом и областью 19 апреля

Вечером 19 апреля в небе над столицей и областью возникли яркие вспышки и раздался взрыв. Воздушную тревогу включили только после этого.

Украинцы уже традиционно отреагировали на громкое событие мемами. Самыми популярными стали - "вторжение пришельцев" и "начало контрнаступления ВСУ из космоса".

Авторы проекта Alpha Centauri уточнили, что возле Киева упал Болид (метеор). В NASA также подтвердили, что это был не их спутник, как изначально предполагали эксперты.

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