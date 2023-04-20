Их спутник все еще находится на орбите под наблюдением агентства.

В американском космическом агентстве прокомментировали яркую вспышку в небе над Киевом, которая произошла 19 апреля.

Как пишет BBC, в тот день ожидался спуск с орбиты аппарата RHESSI, предназначенного для наблюдения за вспышками и коронарными массовыми выбросами на Солнце. Его запустили в 2002 году, однако уже в 2018 году аппарат вывели из эксплуатации.

По словам представителя NASA Роберта Маргетты, сейчас спутник остается на орбите и не входил в атмосферу Земли. В связи с этим он точно не мог пролетать над Киевом. NASA и Минобороны США продолжают его отслеживать. Кроме того, другие спутники компании также не входили в атмосферу с орбиты.

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Вспышки над Киевом 19 апреля

Вечером в среду жители столицы увидели в небе яркие вспышки. После этого раздался звук, похожий на взрывы. При этом тревоги на этот момент не было.

Сначала руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о работе ПВО. Однако уже впоследствии пост удалил и призвал ждать информацию от Воздушных сил.

Украинцы решили предоставить свою версию и сделали множество мемов о вспышках над Киевом. В частности, все шутили о вторжении пришельцев.

Авторы проекта Alpha Centauri написали, что возле столицы упал метеор.

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