Воздушные силы ночью не работали на Киевском направлении, а воздушную тревогу объявили из-за самого взрыва в небе

Вероятной причиной ночного взрыва над столичным небом стал метеор, вошедший в атмосферу.

"Что это было? Скорее всего, это метеор, который входил в атмосферу. Вероятно. Мы не можем говорить об этом с научной точки зрения - для этого есть специалисты, которые разбираются в этой области и будут сегодня это комментировать", - заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.

Также он добавил, что Воздушные силы ночью не работали на Киевском направлении, а воздушную тревогу объявили из-за самого взрыва в небе-нужно было выяснить его причину. Кроме этого, Игнат отметил, что останки метеора могут и не найти, если он полностью сгорел при входе в атмосферу.

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Вспышки в небе над Киевом и областью 19 апреля

Вечером 19 апреля в небе над столицей и областью видели яркие вспышки. После этого прогремел взрыв. Сирены воздушной тревоги включились после звука взрыва.

Украинцы сразу начали постить мемы на эту тему. Самыми популярными стали шутки о "вторжении пришельцев" и "начале контрнаступления ВСУ из космоса".

Авторы проекта Alpha Centauri уточнили, что объект, который упал возле Киева, – болид (метеор). В NASA также подтвердили, что это был не их спутник, как некоторые предполагали.

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