Траектория падения спутника очень далека от Украины.

Причиной ярких вспышек над Киевом вечером 19 апреля не было падение спутника NASA. Возле столицы упал метеор.

Как объяснили авторы проекта Alpha Centauri в Telegram, в среду в атмосферу действительно должен был входить аппарат NASA RHESSI, наблюдавший солнечные вспышки с 2002 по 2018 год. Однако траектория его падения очень далека от Украины.

"Упавший возле Киева объект – болид (метеор)", – отмечается в сообщении.

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В Воздушных силах также заявили, что вспышки в небе столицы около 22:30 связаны, по предварительной информации, с падением спутника/метеорита. Что именно это было, пока уточняется. В то же время украинцев призвали не использовать официальную символику Воздушных сил для создания мемов "на радость врагу".

Вспышки над Киевом 19 апреля

Вечером в среду, 19 апреля 2023 года, жители столицы увидели в небе яркие вспышки, после чего раздался звук, похожий на взрывы.

Сначала руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о работе ПВО, однако впоследствии пост удалил и призвал ждать информацию от Воздушных сил.

Между тем украинцы сделали множество мемов о вспышках над Киевом. Основной темой стало вторжение пришельцев.

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